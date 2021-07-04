В Ленобласти ожидается до +30 градусов 5 июля

В понедельник, 5 июля, в Ленинградской области ожидается до 30-градусная жара, без осадков.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов. Днем столбики термометров покажут +25… +30 градусов.

Ветер восточного направления подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.