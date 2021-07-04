Певица МакSим до сих пор не пришла в сознание

Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) рассказала, что певица не приходила в сознание, ее состояние остается стабильно тяжелым.

«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», — цитирует ее РИА «Новости».

Представитель артистки отметила, что из комы артистку не выводили.

В середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что состояние заболевшей коронавирусом певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская.