При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек

При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали восемь человек, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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