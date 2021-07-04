При стрельбе в Техасе пострадали восемь человек

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, произошла стрельба.

В результате происшествия пострадали восемь человек, сообщает местный телеканал NBC DFW со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рядом с автомойкой. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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