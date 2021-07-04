Турист из России утонул в Гагре во время шторма

Турист из России утонул в Гагре во время шторма
Высота волн во время такого шторма может достигать трех и более метров. Фото: pixabay.com

Российский турист утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

«Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб на глазах у очевидцев, которые не могли ему помочь из-за сильного шторма. Поиски тела начнутся в понедельник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Северную столицу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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