Турист из России утонул в Гагре во время шторма

Высота волн во время такого шторма может достигать трех и более метров. Фото: pixabay.com

Высота волн во время такого шторма может достигать трех и более метров. Фото: pixabay.com

Российский турист утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

«Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб на глазах у очевидцев, которые не могли ему помочь из-за сильного шторма. Поиски тела начнутся в понедельник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Северную столицу. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.