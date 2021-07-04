Врач объяснил, когда тест на коронавирус может ошибиться

Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться. Фото: unsplash

Врач объяснил, когда тест на COVID-19 может ошибиться. Фото: unsplash

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, чтобы тест ПЦР сработал надежно, не рекомендуется есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка.

По его словам, нельзя закапывать жидкости или промывать нос, а также полоскать горло.

«Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

С начала пандемии в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду. COVID-19 из-за мутации стал маскироваться под ОРВИ, основные симптомы теперь боль в горле, насморк, диарея, а вот потеря обоняния отошла на задний план.