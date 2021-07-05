В Пулково в понедельник нет задержанных рейсов

В понедельник, 5 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздали три самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Симферополя и Антальи. Первым задержался рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:35, однако время вылета сдвинули. Вторая задержка — рейс в Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:40, но это произошло позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.