В Пулково в понедельник нет задержанных рейсов

В Пулково в понедельник нет задержанных рейсов
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В понедельник, 5 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздали три самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Симферополя и Антальи. Первым задержался рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:35, однако время вылета сдвинули. Вторая задержка — рейс в Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:40, но это произошло позднее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.

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