В России за сутки коронавирус выявили у 24 353 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 24 353 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за минувшие сутки выявили 24 353 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в понедельник, 5 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, 13,4% из новых ковид-пациентов не имели клинических проявлений болезни. Новыми жертвами опасного вируса за минувшие 24 часа стали 654 человека. Полностью выздоровели за сутки 14 540 человек.

За весь период пандемии в России заболели 5 635 294 человека, зафиксировано 138 579 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России назвал неизвестным уровень защиты привившихся от коронавируса от заражения инфекцией.

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