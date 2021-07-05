Уволенный за прогулы работник, которого «забыли» позвать на работу после самоизоляции, отсудил у начальства 200 тысяч рублей

С помощью судебных приставов в пользу петербуржца взыскали 194 тысяч рублей. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

С помощью судебных приставов в пользу петербуржца взыскали 194 тысяч рублей. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга взыскали почти 200 тысяч рублей в пользу уволенного работника, которого «забыли» уведомить об окончании самоизоляции на работе.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП, мужчина с 2015 года работал мастером макетного цеха в студии креативной печати. В марте 2020 года предприятие пришлось закрыть на период самоизоляции. Работников отправили домой и пообещали вызвать на работу по звонку.

Студия вновь заработала с 12 мая прошлого года, однако петербуржец узнал об этом только спустя неделю от своих коллег. Вскоре выяснилось, что начальство уволило его за прогулы.

Мужчина обратился с иском в суд, который встал на его сторону и признал увольнение незаконным. С помощью судебных приставов в пользу петербуржца взыскали 194 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодая петербурженка добилась выплаты пособия по беременности и родам от работодателя.