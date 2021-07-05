Пожар в квартире на проспекте Наставников тушат 12 спасателей

Спасатели прибыли к жилому дому на проспекте Наставников. Фото: google.maps

Спасатели прибыли к жилому дому на проспекте Наставников. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. 12 спасателей прибыли к жилому дому.

Возгорание случилось сегодня, 5 июля, в доме №11 по проспекту Наставников. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:27. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по предварительной информации, происходит горение в квартире.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ранг пожара в Курортном районе Петербурга снизили до первого номера. Площадь горения достигла уже 840 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали.