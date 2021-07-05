Билан VS Покровский. Ссора музыкантов пахнет уголовкой

Конфликт между певцом Димой Биланом и лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским не угасает уже несколько дней. Из социальных сетей ссора переместилась в реальный мир, Покровский уже написал заявление в полицию.

Известно, что Максим Покровский обратился накануне в один из отделов МВД по Рузскому городскому округу. Он попросил установить человека, который позвонил музыканту по телефону и якобы оскорблял и угрожал ему, передает «МК». Утверждается, что Покровский сам позвонил по номеру недоброжелателя и предположил, что общается с Биланом.

Конфликт между музыкантами разгорелся после того, как 1 июля Билан дал концерт в Петербурге в пространстве Roof place на Васильевском острове. На следующий день на площадке должна была выступать группа «Ногу свело!», однако выступление было отменено – отозвали согласование на проведение проекта «Концертам на крыше», в рамках которого должны были выступить музыканты. Сообщалось, что зрители на концерте Билана не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Покровский записал в Instagram эмоциональное обращение к Билану.

«Билан, это было не очень культурно, слышишь меня?!», — воскликнул Покровский.

Он также сообщал, что группа будет пытаться перенести выступление. Позже Покровский рассказал о том, что записал песню «Я понял твой план, Дима Билан», но уточнил, что пока не будет публиковать ее, чтобы не усугублять конфликт.

Билан отреагировал только накануне. Он отметил, что не ожидал подобных выпадов от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого». Певец подчеркнул, что не несет ответственность за отмену концерта «Ногу свело!» и заметил, что давно сделал прививку.

«Любой адекватный человек должен понимать, что я не могу выполнять организационную работу. Я не могу надевать каждому зрителю маску на лицо», — сообщил Билан и с иронией отметил, что у «Ногу свело!» давно не было 150 упоминаний СМИ.

Напомним, что в декабре прошлого года в Петербурге разгорелся скандал из-за концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Слушатели также не соблюдали меры безопасности.