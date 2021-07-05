Виновному в трагедии в антикафе «Типичный Питер» дали условный срок

Виновному в трагедии в антикафе &#171;Типичный Питер&#187; дали условный срок
Быстрое закрытие перемычки создало гидроудар, а это привело к прорыву трубы. Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Почти три года назад на Измайловском проспекте в Петербурге прорвало трубу с последующим истечением теплоносителя в подвале, в антикафе «Типичный Питер». В горячей воде скончались два человека.

К уголовной ответственности привлекли старшего диспетчера Теплосети Евгения Емельянова, которого обвинили в «наарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд Северной столицы, выслушав экспертов, исследовав материалы дела, посчитал доказанным, что Емельянов 27 сентября 2018 дал команду на последовательное закрытие перемычки. Быстрое закрытие перемычки создало водный удар, а это всё привело к прорыву трубы.

Узнав информацию о возникновении аварии, Емельянов не предпринял никаких мер. Так антикафе «Типичный Питер» залило кипятком. Емельянов вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Гражданские иски признаны судом по праву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевёрнутая машина собрала пробки в Московском районе Северной столицы.

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