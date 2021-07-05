УЕФА не имеет претензий к Петербургу из-за зараженных болельщиков

Эксперты уверены, что заразиться коронавирусом на стадионе довольно сложно.

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА не имеет претензий к городу в связи с заражениями среди болельщиков. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт объяснил, что были проведены исследования, в рамках которых стало ясно, что заразиться на стадионе крайне сложно.

«Стадион не может являться крупным фактором для случаев заражения. Футбол в этом винить сложно. Это исследование находится в открытом доступе, оно серьезное и глубокое, с ним можно ознакомиться»,

— добавил глава оргкомитета.

Он также считает, что не стоит винить в случившемся оргкомитет, так как непонятно, где именно заражались люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из Петербурга болельщиков.