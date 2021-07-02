Финляндии перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из Петербурга болельщиков

Финляндии перехотела отменять масочный режим из-за вернувшихся из Петербурга болельщиков
В Финляндии передумали отменять масочный режим. Фото: pixabay

В Финляндии все еще будут просить носить средства индивидуальной защиты в связи с тем, что есть большое количество зараженных граждан, которые вернулись из Петербурге с чемпионата Евро-2020.

Правительство Финляндии больше не хочет отменять масочный режим. Ведь страну из Северной столицы возвратились болельщики Чемпионата Европы по футболу. Когда фанаты приземлились им было необходимо сделать тесты на ковид. Так вирус был обнаружен у 400 человек. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Хотя еще недавно специалисты ведомства здравоохранения и социального обеспечения Финляндии THL подготовили рекомендации по отмене масочного режима, однако пока что ими не воспользуются.

Упоминается, что финны вернутся к вопросу отмены требования ношения масок в конце лета, когда спадет заболеваемость ковид-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что математики СПбГУ рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.

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