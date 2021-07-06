На Просвещения в мусорном контейнере нашли опасные коробки

На Просвещения в мусорном контейнере нашли опасные коробки
Подозрительные емкости нашли у одного из домов. Фото: pixabay.com

В них, по предварительными данным, находятся реагенты и канистры с соляной кислотой.

На проспекте Просвещения 5 июля обнаружили подозрительные коробки. В них, уверены специалисты, лежит опасное содержимое – реагенты и канистры с соляной кислотой. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что коробки стояли у дома номер 14. Там лежат семь коробок с реагентами и шесть десятилитровых канистр с различными веществами. Опасное место уже оградили, на место инцидента выехали специалисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два мусорных контейнера полыхали у жилого дома в Тучковом переулке. На кадрах видно, что контейнеры расположены под окнами жилого дома, дым окутал угол здания.

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На Просвещения в мусорном контейнере нашли опасные коробки
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