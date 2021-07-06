«Форд» в обломках ночью на Маршала Захарова ждал ДПС

В Петербурге в Красносельском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль чуть ли не улетел в канал.
Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, в Красносельском районе на улице Маршала Захарова у дома 12 корпуса 2 белый автомобиль марки «Форд» не вписался в поворот.
Потерявший управление водитель в 02:35 перелетел ограждение и остановился на пешеходной дорожке у самого спуска к каналу. Еще немного и машина бы оказалась в воде.
На кадрах, снятых очевидцем происходящего, заметно, как возле автомобиля лежит поваленное дерево, а также разрушенный забор.
У самой же легковушки пострадали задний бампер и правое заднее колесо.
Отмечается, что водитель легковушки не пострадал. Он терпеливо ожидал сотрудников Госавтоинспекции в машине.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Ленсовета иномарка после ДТП снесла ограждение и «прилегла» на бок.