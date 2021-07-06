Петербуржцев предупредили о приближающейся жаре

Сегодня в городе на Неве прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС РФ по Северной столице.

Так, во вторник, 6 июля, в городе ожидается жаркая погода. Отмечается, что вторая половина дня преподнесет аномальную жару. Столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле. В течение июля на большей части просторов России будет довольно тепло. И даже немного выше нормы.