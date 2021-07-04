Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле

Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле
В России июль будет довольно теплым. Фото: Гидрометцентр России

В течение июля погода на большей части просторов России будет довольно теплой.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Эксперт также предпочел нужным упомянуть, что в Поволжье, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края и Магаданской области в июле будет заметен дефицит осадков.

Вместе с тем, в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии, наоборот прогнозируется аномальное количество осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.

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