Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле

В течение июля погода на большей части просторов России будет довольно теплой.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия», — отметил он в разговоре с ТАСС.
Эксперт также предпочел нужным упомянуть, что в Поволжье, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края и Магаданской области в июле будет заметен дефицит осадков.
Вместе с тем, в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии, наоборот прогнозируется аномальное количество осадков.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге.