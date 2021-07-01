Синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге

Синоптик рассказал, какой будет погода в июле в Петербурге
Петербуржцев ждет теплая погода. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом на уже начавшийся второй месяц лета в Петербурге.

По словам синоптика, петербуржцы могут ждать от июля теплой погоды. Особенно теплыми будут первые две декады месяца — температура будет на 2-2,5 градуса выше климатической нормы. Последние пять дней июля город на Неве вернется в рамки климата.

Осадков в июле особо не ожидается. Дождей будет на 20-40% ниже нормы. Первые июльские дожди придут в Северную столицу только на следующей неделе, ближе к ее середине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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