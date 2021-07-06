Грузовой автомобиль разрушил часть монумента Московские ворота в Пушкине

Грузовой автомобиль разрушил часть монумента Московские ворота в Пушкине
Водитель снес монумент в Пушкине. Фото: скриншот "Регион 78 | Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водитель грузового автомобиля снес правую колонну монумента Московские ворота с двуглавым Российским Имперским орлом в Пушкине.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Регион 78» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник, лишенный крыла, после ДТП остался лежать на земле. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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