Грузовой автомобиль разрушил часть монумента Московские ворота в Пушкине

Водитель грузового автомобиля снес правую колонну монумента Московские ворота с двуглавым Российским Имперским орлом в Пушкине.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Регион 78» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник, лишенный крыла, после ДТП остался лежать на земле. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Жигулей» с ревом улетел в яму на Ленской улице. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.