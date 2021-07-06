Ребенок пострадал в ДТП с иномарками на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича

Ребенок пострадал в ДТП с иномарками на перекрестке Бухарестской и Олеко Дундича
ДТП на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича в Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Дорожный инцидент случился во вторник, 6 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Скорая приехала», — написал автор записи.

Около 9:00 на на перекрестке столкнулись две иномарки. В одной из машин находился несовершеннолетний, которому потребовалась помощь медиков. Информация о других пострадавших уточняется.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовой автомобиль разрушил часть монумента Московские ворота в Пушкине.

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