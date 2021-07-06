Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Исландии закончился «ошеломляющим успехом»

Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Исландии закончился «ошеломляющим успехом»
Самочувствие людей стало лучше: они наладили баланс между работой и личной жизнью, повысили командный дух. Фото: Pixabay

В Исландии подвели итоги эксперимента по сокращению рабочей недели до четырех дней. Так производительность труда не изменилась, а условия работы только улучшились.

Эксперимент организовали горсовет Рейкьявика, правительство Исландии и местные профсоюзы. В исследовании приняли участие 2,5 тысяч работников разных направлений. Госслужащим уменьшили рабочую неделю на 4 или 5 часов. Специалистам, которые работают пять дней в неделю добавили выходной. Об этом сообщает «Газета.ru».

В ходе опыта производительность не снизилась, а даже выросла. Самочувствие людей стало лучше: они наладили баланс между работой и личной жизнью, повысили командный дух.

Эксперимент проводил английский центр Autonomy. В итоге эксперимент завершился ошеломляющим успехом.

В выводах отметили, что работники стали энергичнее и получать от работы больше удовольствия. Исландия может стать пионером сокращенной работы. Сейчас 90% работающих теперь трудятся по сокращенному графику.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о поощрении компаний, выполняющих требования об обязательной прививки рабочих.

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