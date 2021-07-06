Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников

Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников
Первые 100 компаний и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета столицы. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о поощрении компаний, выполняющих требования об обязательной прививки рабочих. Предусмотрены и компенсации для кафе и ресторанов, соблюдающих «бескоронавирусный» режим.

Постановление правительства столицы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Первые 100 компаний и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба Собянина.

Размер гранта будет равен 100% НДФЛ, уплаченного компанией в предшествующий год, но не более 5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться. Россиян предупредили о необходимости избегать загара после вакцинации от COVID-19. Об этом заявила врач дерматовенеролог Ульяна Глобина.

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