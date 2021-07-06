Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о поощрении компаний, выполняющих требования об обязательной прививки рабочих. Предусмотрены и компенсации для кафе и ресторанов, соблюдающих «бескоронавирусный» режим.

Постановление правительства столицы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Первые 100 компаний и ИП, которые выполнят требование о полной вакцинации 60% и более сотрудников, получат гранты из бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба Собянина.

Размер гранта будет равен 100% НДФЛ, уплаченного компанией в предшествующий год, но не более 5 млн рублей.