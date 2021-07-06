Стало известно, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

Россиян предупредили о необходимости избегать загара после вакцинации от COVID-19. Об этом заявила врач дерматовенеролог Ульяна Глобина.
По ее словам, длительное пребывание на солнце после вакцинации может спровоцировать аллергическую реакцию. Отпуск дерматолог посоветовала планировать через 3-5 дней после введения вакцины.
Специалист рассказала в эфире программы «Утро в Петербурге», что в первые три дня после прививки также не рекомендуется посещать сауну, находится на солнце с 12-16 часов и следует избегать физических нагрузок.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированных петербуржцев просят сдать плазму. Также кровь могут сдать люди, переболевшие коронавирусом.