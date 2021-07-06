Меньшов, Мамиконов и Омельченко: артисты сгорают от COVID-19

Меньшов, Мамиконов и Омельченко: артисты сгорают от COVID-19
Режиссер Владимир Меньшов. Фото: Википедия

Пандемия коронавируса продолжает забирать жизни, не щадя и знаменитостей. Только за последнюю неделю стало известно о смерти нескольких артистов. Среди них – и обладатель «Оскара» Владимир Меньшов.

Георгий Мамиконов

Музыкант Георгий Мамиконов. Фото: Википедия

28 июня стало известно о смерти заслуженного артиста России, основателя и руководителя шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгия Мамиконова. На фоне коронавируса у него случилась мерцательная аритмия. Его госпитализировали после ожидания результатов КТ в поликлинике. Ему стало плохо. В больницу он попал с 20% поражением легких, но его состояние ухудшалось.

Наталья Смирнова

Актриса Наталья Смирнова.Фото: скриншот

Сыгравшая Дусю-Агрегат в сериале «Счастливы вместе» Наталья Смирнова также скончалась из-за коронавируса. Она играла в «Кремлевских курсантах», «Каменской», «Склифосовском». Она выходила на сцену театра наций и театра «Современник».

Любовь Омельченко

Актриса Любовь Омельченко. Фото: Википедия

1 июля о смерти актрисы, звезды сериала «Две судьбы» Любови Омельченко сообщили ее коллеги из Союза кинематографистов. 73-летняя артистка попала в больницу с коронавирусом. Врачи пытались спасти ее, но болезнь оказалась сильнее.

«Ее доброты хватало хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу. Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку», — отметили в Союзе.

Коллеги считали ее недооцененной актрисой. Сама она не любила привлекать к себе внимание. Российскому зрителю она известна, в том числе по работам в сериале «Две судьбы», «Бумере», «Хозяйке детского дома» и других.

Владимир Меньшов

Умер Владимир Меньшов. Фото: кадр из фильма «Новогодний переполох»

Огромной потерей стала кончина режиссера Владимира Меньшова. В сентябре он мог бы отпраздновать 82-летие. В последние дни своей жизни он лежал под аппаратам искусственной вентиляции легких.

С инфекцией он боролся недолго. На плохое самочувствие он пожаловался 26 июня. Сначала он лечился дома, поскольку болезнь протекала в легкой форме, но позже ему стало хуже.

Кто продолжает борьбу?

Актер Петр Мамонов. Фото: Википедия

Уже несколько дней с коронавирусом борется артист Петр Мамонов. Он находится в крайне тяжелом состоянии. В СМИ даже появились слухи о его кончине, их два дня назад опровергла жена Мамонова.

Сейчас уже музыкант и актер шестые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Мамонов основал андеграунд группу «Звуки Му». Он также снимался в фильмах «Такси-блюз» и «Остров».

Режиссер Александр Стефанович. Фото: Википедия

В июле также стало известно о том, что экс-супруга Аллы Пугачевой режиссера Александра Стефановича госпитализировали с 50% поражения легких. Известно, что он несколько дней лечился дома, но его состояние сильно ухудшилось. Состояние 76-летнего артиста пока оценивают как среднетяжелое.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о легендарных фильмах Меньшова.

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