9 пожарных тушили гараж в Красногвардейском

К тушению пожара привлекалось две машины от МЧС и 9 пожарных. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

К тушению пожара привлекалось две машины от МЧС и 9 пожарных. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Петербурге в Красногвардейском районе сегодня горел гараж.

Сегодня в половине четвертого дня поступила информация о пожаре. На Среднеохтинском проспекте, 41 горел гараж. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В кирпичном гараже размером 3х6 метров горела обстановка по всей площади. Без десяти четыре дня огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. К тушению пожара привлекалось две машины от МЧС и девять пожарных. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за полчаса потушили полыхающие сараи во Всеволожске. Во Всеволожском районе Ленобласти минувшей ночью пожарные тушили хозяйственные постройки. С огнем боролись пять спасателей. Возгорание случилось во вторник, 6 июля, во Всеволожске на Банковской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:35. К месту происшествия огнеборцы выехали на одной спецмашине.