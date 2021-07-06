В ВОЗ рассказали о наступлении опасного этапа пандемии COVID-19

В организации считают, что нужно распределить тесты и вакцины между государствами.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о наступлении опасного этапа пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что в некоторых странах без эффективных средств борьбы с пандемией фиксируется роста числа зараженных и летальных исходов. Чтобы исправить это, страны должны делиться тестами и вакцинами от коронавируса. Также Гебрейесус заявил, что ситуацию ухудшают появление новых штаммов инфекции.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе. При этом 32% населения не хотят делать прививку.