В мире коронавирус подхватили более 184,5 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 184,5 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 430 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Так, в мире новый вирус подхватили уже 184 539 695 человек. К летальному исходу вирус привел в 3 991 598 случаях.

Список зараженных стран выглядит следующим образом. На первом месте «анитрейтинга» находятся США: 33 746 452 зараженных, 605 905 умерших. На втором месте расположилась Индия (30 619 932 инфицированных, 403 281 скончались), следом идет Бразилия (18 855 015 зараженных, умерли 526 892 человека).

Россия расположилась на пятом месте: 5 658 672 инфицированный, скончались от COVID139 316 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне».

в мире коронавирусная пандемия


 

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