В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID в мире

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, сейчас ситуация с распространением COVID-19 в мире лучше, чем два-три месяца назад. В некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация.

Как сообщили на странице организации в Twitter, такой показатель связан с появлением новых штаммов вируса с большим уровнем заразности, смягчением ограничений, роста контактов между людьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом болеют более 184 млн человек. Больше всего заболевших по-прежнему в США: 33 772 994 инфицированных, побороть болезнь не смогли 605 567 человек.