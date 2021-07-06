В мире коронавирусом болеют более 184 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция выявлена у более чем 184 млн человек. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. Так, в мире новый вирус подхватили уже 184 104 804 человека. К летальному исходу вирус привел в 3 983 640 случаях.

Больше всего заболевших по-прежнему в США: 33 772 994 инфицированных, побороть болезнь не смогли 605 567 человек. На втором месте «антирейтинга» находится Индия (30 585 229 инфицированных, 402 728 умерли), на третьем — Бразилия (18 792 511 зараженных, скончались 525 112 человек).

Россия все еще на пятой строчке «антирейтинга»: здесь, по данным оперативного штаба РФ на 5 июля, медики выявили 5 635 294 инфицированных, скончались от нового вируса 138 579 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля.