Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля

Коронавирусные ограничения в Англии планируется окончательно снять 19 июля
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что они разрешат открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным заведениям. Фото: Instagram

Коронавирусные ограничения в Англии хотят снять совсем 19 июля. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Так Джонсон заявил, что они отойдут от всех законодательных ограничений и разрешат жителям Англии принимать их собственные решения по поводу того, как справляться с COVID-19. Он уверен, что они отменят все действующие сейчас ограничения на число граждан во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр уверен, что они разрешат открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным заведениям. Джонсон отметил, что к осени все взрослое население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса. Зараженные пациенты чаще всего жалуются на насморк, першение в горле и головную боль.

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