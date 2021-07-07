На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

На месте крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке найдены тела девяти погибших.

Спасатели нашли погибших в ходе поисковых работ, сообщает ТАСС.

Напомним, 6 июля на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки.

Основную часть самолета после крушения обнаружили в море. По предварительным данным, в результате происшествия все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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