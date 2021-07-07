Названы редкие вакансии лета в Петербурге

Названы редкие вакансии лета в Петербурге
Один из ресторанов в Петербурге ищет кависта/сомелье. Фото: Pixabay

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад рассказали о самых необычных петербургских вакансиях, которые можно найти этим летом.

К примеру, одна из компаний ищет барбека в рестобар и предлагает от 65 000 руб. на руки. Кандидат должен будет не только помогать бармену по любым рабочим вопросам, но и составлять коктейли.

Один из городских пабов Петербурга зовет на работу комика-экскурсовода, который должен будет не только водить экскурсии, но и рассказывать свои истории, а также шутить об этом.

Петербургский отель приглашает на работу швейцара и обещает зарплату в 30 тыс. рублей.

Центр слуха находится в поисках сурдолога, которому готовы платить от 70 000 руб. до вычета налогов, что выше средней предлагаемой зарплаты в Северной столице на 30%.

А один из ресторанов в Петербурге ищет кависта/сомелье. Кандидату предлагают зарплату от 40 000 до 50 000 руб. на руки. От соискателей ждут опыт работы с алкогольной продукцией, а законченная школа сомелье будет преимуществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в российских городах за июнь этого года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Superjob, больше всех получает IT-архитектору в Москве. Со стажем больше шести лет его зарплата составляет до 300 тысяч рублей в месяц.

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