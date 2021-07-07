Прохожие нашли обнаженный труп в кустах у дома на Киевской

Труп нашли у дома на Киевской улице. Фото: скриншот GoogleMaps

Труп нашли у дома на Киевской улице. Фото: скриншот GoogleMaps

В Московском районе Петербурга прохожие наткнулись на пугающую находку. В кустах у жилого дома лежал труп.

Инцидент произошел во вторник, 6 июля, у дома №5 на Киевской улице. Тело находилось в кустах без видимых признаков насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на вид неизвестному 50 лет, рост 165-170 см., волосы черные короткие, без одежды.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга найден труп женщины. Тело обнаружили в подвале жилого дома.