Кладовщик лишился 80 тысяч после ночи с девушкой в отеле на Голикова

Инцидент произошел в отеле на улице Лени Голикова, дом №29, корпус 8. Фото: скриншот GoogleMaps

Инцидент произошел в отеле на улице Лени Голикова, дом №29, корпус 8. Фото: скриншот GoogleMaps

В Кировском районе Петербурга полицейские разыскивают женщину, которая после сеанса «досуга» стащила у клиента дорогой гаджет и цепочку. Ее действия попали в объектив видеокамеры.

Во вторник, 6 июля, в отдел полиции обратился 26-летний уроженец Узбекистана, работающий кладовщиком в отеле на улице Лени Голикова, 29.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, молодой человек рассказал, что после проведенного в гостинице совместно с девушкой «досуга» лишился iPhone 11 и золотой цепочки. Материальный ущерб составил 80 тыс. рублей.

По словам заявителя, избранницу кладовщика звали «Парвина», рост 165 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, была одета в черное платье.

Теперь молодую женщину разыскивает полиция.

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