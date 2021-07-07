Петербургские депутаты возьмут себе два выходных

Депутаты петербургского Законодательного Собрания решили сделать перерыв в заседаниях. Паузу они объяснили разработкой поправок.

Решение парламентарии приняли в среду, 7 июля, на очередном заседании ЗакСа. Перерывы в заседаниях будут установлены 14 и 21 июля.

«Перерыв в заседаниях устанавливается в связи с необходимостью поправок к ряду законопроектов», — пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, что этот созыв Законодательного Собрания дорабатывает последние месяцы. В сентябре пройдут выборы и в ЗакС, и в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты предположили выделять деньги из городского бюджета, чтобы помогать коммерческим организациям, которые занимаются кинопроизводством. Так, на субсидии смогут рассчитывать такие студии как «Ленфильм», «Мельница», «Два Капитана» и другие.