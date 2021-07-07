Путин дал поручения по выплатам на детей от трех до семи лет

Кабинет министров должен до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Так, к указанной дате должно быть налажено методическое сопровождение органов региональных властей по данному вопросу, а также создана «горячая линия», по которой граждане смогут сообщать о проблемах.

Как сообщили на сайте Кремля, российский лидер также порекомендовал властям регионов как минимум раз в год напрямую общаться с жителями.

Напомним, что Владимир Путин также подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга массово жалуются на задержку пособий на детей от трех до семи лет. После того, как появилась возможность пересчитать размер выплаты, не все смогли получить деньги вовремя.