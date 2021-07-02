Президент России Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Президент России Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Согласно указу, подписанному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат семьи, в которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Кремля.

В тексте указа написано, что необходимо предоставить единовременную выплату на общую сумму 10 тыс. рублей. И сделать это нужно в августе — декабре текущего года.

Известно, что выплатой предполагается оказать социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, которые живут на территории страны.

Денежные средства поступят на счет одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей возраста от 6 до 18 лет. Отмечается, что ребенку должно исполниться 6 лет не позже 1 сентября этого года.

Кроме того, такая же выплата предполагается для инвалидов, если они находятся в возрасте от 18 до 23 лет и обучаются по основным общеобразовательным программам. Получатели могут обратиться за ними в Пенсионный фонд Российской Федерации до 1 ноября настоящего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям погибших на службе.

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Президент России Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми