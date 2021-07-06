Петербуржцы жалуются на задержку детских выплат

Жители Петербурга массово жалуются на задержку пособий на детей от трех до семи лет. После того, как появилась возможность пересчитать размер выплаты, не все смогли получить деньги вовремя.

О задержке выплаты Gazeta.SPb сообщила читательница. По ее словам, прежде выплату начисляли в первые числа нового месяца. Теперь, по состоянию на 6 июля, многие так и не получили деньги.

Массово петербурженки жалуются в группе «Детские пособия Санкт-Петербург и область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Городском информационно-расчетном центре говорят, что выплату можно ждать не раньше следующей недели, потому что не было получено финансирование», — уточнила читательница.

Gazeta.SPb обратилась за разъяснениями в комитет по социальной политике и в СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр».

Отметим, что после 1 апреля этого года жители Петербурга, как и других регионов России, могут подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет. Раньше родители могли получать фиксированные 50% от размера регионального прожиточного минимума. Эта сумма составлял порядка 5,6 тыс. рублей.

Теперь нуждающиеся семьи могут получить и 75%, и 100% от прожиточного минимума. Размер пособия зависит от доходов семьи.

Так, на 75% можно рассчитывать, если при выплате 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на душу населения. Выплата составит 100% минимум, если при выплате 75% среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие выплаты можно оформить с 1 июля.