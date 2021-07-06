Петербуржцы жалуются на задержку детских выплат

Петербуржцы жалуются на задержку детских выплат
Петербуржцы могут пересчитать детские пособия. Фото: Pixabay

Жители Петербурга массово жалуются на задержку пособий на детей от трех до семи лет. После того, как появилась возможность пересчитать размер выплаты, не все смогли получить деньги вовремя.

О задержке выплаты Gazeta.SPb сообщила читательница. По ее словам, прежде выплату начисляли в первые числа нового месяца. Теперь, по состоянию на 6 июля, многие так и не получили деньги.

Массово петербурженки жалуются в группе «Детские пособия Санкт-Петербург и область» в социальной сети «ВКонтакте».

«Городском информационно-расчетном центре говорят, что выплату можно ждать не раньше следующей недели, потому что не было получено финансирование», — уточнила читательница.

Gazeta.SPb обратилась за разъяснениями в комитет по социальной политике и в СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр».

Жалобы петербуржцев. Фото: vk.com/detskie_posobiy_spb

Отметим, что после 1 апреля этого года жители Петербурга, как и других регионов России, могут подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет. Раньше родители могли получать фиксированные 50% от размера регионального прожиточного минимума. Эта сумма составлял порядка 5,6 тыс. рублей.

Теперь нуждающиеся семьи могут получить и 75%, и 100% от прожиточного минимума. Размер пособия зависит от доходов семьи.

Жалобы петербуржцев. Фото: vk.com/detskie_posobiy_spb

Так, на 75% можно рассчитывать, если при выплате 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на душу населения. Выплата составит 100% минимум, если при выплате 75% среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие выплаты можно оформить с 1 июля.

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