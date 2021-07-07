Федеральный Фонд снова «не увидел» миллиарды от Ленобласти

Администрация Ленобласти подписала и отправила в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение №9 с пятью проблемными жилищными комплексами, по которым есть решения правления Фонда и/или гарантийные письма от губернатора Александра Дрозденко.

Ситуация не простая, ведь это соглашение первый раз было направлено в фонд еще весной, но там его отказались подписывать, так как оно «безденежное». Об этом сообщает «Online47».

Депутаты Ленобласти одобрили поправки в трехлетний бюджет. Документ подписал губернатор Александр Дрозденко, и уже со справкой во внушительную сумму, которую гарантирует бюджет Ленобласти, вновь отправили в столицу.

Однако в Москве снова не увидели денег подтверждающих дополнительное областное финансирование объектов.

Уже совсем непонятно, что нужно сделать, чтобы в федеральном Фонде наконец-то увидели, какие суммы зафиксированы на 2021-2023 годы.

Напомним, в рамках данного допсоглашения регион подтвердил восстановление прав дольщиков следующих ЖК: ЖК «Замок Скандинавии», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Щеглово парк»,ЖК «Шлиссельбургский дворик», ЖК «Альпийская деревня».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко рассказал, о чём думал, слушая Прямую линию президента.