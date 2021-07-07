«Василеостровскую» открыли на вход и выход

Станцию метро «Василеостровская» открыли для пассажиров.
По технической причине станция «Василеостровская» была закрыта 21 минуту. Перерыв в движении поездов на участке «Маяковская» — «Приморская» составил 6 минут. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее «Василеостровскую» закрыли из-за задымления.
У «Гостиного двора» заметили пожарных со шлангами. Они тушили городское метро.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала
, что у «Гостиного двора» тушат пожар в метро. Фоторепортаж с места события подготовила Gazeta.SPb.
Александра Мошкович, Gazeta.SPb