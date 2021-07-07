«Василеостровскую» открыли на вход и выход

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Ранее "Василеостровскую" закрыли из-за задымления. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Станцию метро «Василеостровская» открыли для пассажиров.

По технической причине станция «Василеостровская» была закрыта 21 минуту. Перерыв в движении поездов на участке «Маяковская» — «Приморская» составил 6 минут. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее «Василеостровскую» закрыли из-за задымления.
У «Гостиного двора» заметили пожарных со шлангами. Они тушили городское метро.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Гостиного двора» тушат пожар в метро. Фоторепортаж с места события подготовила Gazeta.SPb.

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