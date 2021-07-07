В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада

В Петербурге прошла первая репетиция Главного военно-морского парада
Важна подготовка офицеров суден, штурманов и вахтенных сигнальщиков. Фото: сайт Минобороны

Сегодня прошла первая тренировка Главного военно-морского парада, в котором будут задействованы более 30 кораблей и катеров.

Во время тренировки корабли отработали движение с заданной скоростью в составе парадного строя и проверили связь. Об этом сообщает Министерство обороны.

Особое внимание во время репетиций уделяется подготовленности специалистов электромеханических боевых частей кораблей, которые отвечают за работу энергоустановок и двигателей. Важна подготовка офицеров суден, штурманов и вахтенных сигнальщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к пляжу в Петербурге причалил десантный корабль на воздушной подушке. К пляжу бухты Желтая в Финском заливе причалил десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков и удивил отдыхающих. Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня.

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