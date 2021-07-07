Выплата на детей школьного возраста начнется с 16 августа

Выплата на детей школьного возраста начнется с 16 августа
Выплата на школьников охватит более 20 млн детей, на нее выделят 204 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа — за две недели до учебного года.

Так с за день до начала выплат стартует прием заявлений на выплату семьям с детьми 6-18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые будут учиться в школе, сообщает ТАСС.

Также деньги получат все дети в том числе и те, кто в 2021 году может еще почему-то не пойти в школу.

Выплата на школьников охватит более 20 млн детей. Из бюджета на нее выделят 204 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes сообщил о росте доходов чиновников во время пандемии. Так сто богатейших из них увеличили свое состояние почти до 76 миллиардов рублей. Список обновился на треть — 34 его участников впервые в этом рейтинге. При подсчете походов учитывался доход не только госслужащих, но и членов их семей.

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