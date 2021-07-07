На Ленинском мужчина упал с балкона и умер

На Ленинском мужчина упал с балкона и умер
Тело нашли под окнами дома. Фото: Pixabay

Тело уже накрыли тканью, на месте работают сотрудники спецслужб.

На Ленинском проспекте сегодня вечером, 7 июля, под окнами жилого дома нашли бездыханное тело мужчины. Очевидцы трагедии рассказывают, что он упал с восьмого этажа. Об этом пишет «Мегаполис».

Известно, что перед смертью мужчина находился на общем балконе. По непонятной причине он упал и, получив серьезные травмы, скончался на месте. На место уже прибыли экстренные службы, которые накрыли тело и занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время пожара в Петербурге мужчина упал с пятого этажа.

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