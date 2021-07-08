Спасатели час тушили полыхающий на 60 «квадратах» дом в Невской Дубровке

Спасатели час тушили полыхающий на 60 «квадратах» дом в Невской Дубровке
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Всеволожском районе Ленобласти среди ночи загорелся частный дом. Пожарные боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 8 июля, в одном из домов на Боровой улице в поселке Невская Дубровка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:50. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, частный дом горел на общей площади 60 квадратных метров.

К 2:02 пламя ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире на Малоохтинском проспекте тушили 46 спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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