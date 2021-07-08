Спасатели потушили заброшенное здание в Гончарово

Спасатели потушили заброшенное здание в Гончарово
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 8 июля в Выборгском районе Ленинградской области в одном из поселков загорелось заброшенное здание.

Сообщение о пожаре поступило в 4:38. Жители Школьной улицы в поселке Гончарово заметили дым и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Неэксплуатируемое здание горело на общей площади 31 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 5:38. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятикомнатную коммуналку на улице Маршала Захарова тушили 15 спасателей.

ленобласть пожар происшествия


 

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