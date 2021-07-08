Врач рассказал о более тяжёлом течении коронавируса в жару

Врач рассказал о более тяжёлом течении коронавируса в жару
В Петербурге - аномальная жара. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что течение ковида отягощается с наступлением жары.

Он отметил, что в жару есть риски переохлатждения, снижения иммунитета, сообщает РИА «Новости». По этим причинам организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам.

Эксперт призвал сделать прививку и отметил, что это важно для тех, кто находится в группе риска, имеет хронические заболевания, — пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

В четверг, 8 июля, Петербург будет находиться на окраине обширного антициклона. Днем термометры покажут +30…+32 градуса, в Ленобласти потеплеет до +33.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в Северной столице при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов

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