Петербуржцам обяснили, почему опасно купаться в фонтанах

Петербуржцам обяснили, почему опасно купаться в фонтанах
После купания в фонтане можно не только простудиться, но и получить серьезные заболевания. Фото: www.gov.spb.ru

Жителям Петербурга рассказали, почему купаться в городских фонтанах опасно. Соответствующую памятку составили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Горожанам напомнили, что фонтаны являются элементами благоустройства. Они призваны увлажнять воздух, также украшая город. А вот для купания они не предназначены.

В пресс-службе ведомства отметили, что вода в фонтане обновляется нечасто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, которые предъявляют, к примеру, для бассейнов. Кроме того, жаркая погода и высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов.

После купания в фонтане можно не только простудиться, но и получить серьезные заболевания. Кроме того, можно травмироваться или получить удар током, так как к этим объектам благоустройства города подведены всяческие коммуникации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга.

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