Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга

Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга
Вода на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Роспотребнадзор проверил качество воды на акваториях 24 городских пляжей в Петербурге. Ни один из них не прошел проверку.

Как сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день отобрано почти 150 проб воды на санитарно-санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели на 24 пляжах.

Качество воды проверяли на пляжах Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, по всему побережью Финского залива, озера Безымянное в Красносельском районе, реки Ижора.

По итогам исследований выяснилось, что вода на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Ведомство не рекомендовало купаться в указанных водоемах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей.

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