Роспотребнадзор не одобрил для купания ни один из 24 пляжей Петербурга

Вода на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Вода на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Роспотребнадзор проверил качество воды на акваториях 24 городских пляжей в Петербурге. Ни один из них не прошел проверку.

Как сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день отобрано почти 150 проб воды на санитарно-санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели на 24 пляжах.

Качество воды проверяли на пляжах Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив, по всему побережью Финского залива, озера Безымянное в Красносельском районе, реки Ижора.

По итогам исследований выяснилось, что вода на всех пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства. Ведомство не рекомендовало купаться в указанных водоемах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для купания в Ленобласти одобрили только 20 пляжей.