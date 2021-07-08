В Курортном районе произошло массовое ДТП

В четверг, 8 июля в Курортном районе Петербурга при выезде из поселка Солнечное в сторону поселка Репино произошло массовое ДТП.

Проезжую часть не смогли поделить несколько автомобилей.

«При выезде из п. Солнечное в сторону п. Репино произошло ДТП из нескольких автомобилей», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что одна машина серебристого цвета попала в канаву. Второй помятый участник аварии находится на проезжей части. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошла серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса. Пострадали четыре человека.