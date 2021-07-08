Юг Петербурга окутал дым: возле трассы М-11 горят поля

В среду, 7 июля, автомобилисты и жители Купчино могли заметить дым, окутавший трассу М-11 «Нева». Как оказалось, под Петербургом горели поля.

Очевидцы поделились с фотографиями с места происшествия в группе «Интересный Питер | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», однако причина задымления оставалась неизвестной. Позже источник сообщил Gazeta.SPb, что потемневшее над магистралью небо вызвано пожаром в районе железнодорожной станции Детскосельская, неподалеку от жилого комплекса «Славянка».

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного МЧС в 13:57, огонь распространился на площади около квадратного километра — пожару способствовали сухая трава и камыш. Едкий запах чувствовали жители Купчино, а некоторые автомобилисты в сообщении «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» даже жаловались на плохую видимость на трассе.

Это, однако, не единственное чрезвычайное происшествие, которое случилось в тот же день в районе трассы М-11 «Нева». За несколько часов до пожара на полях рядом с Детскосельской в Тосненском районе Ленобласти, неподалеку от поселка Войскорово на все той же трассе М-11″ вспыхнула кабина большегруза Scania. О возгорании в МЧС сообщили в 11:15.

В компании «Магистраль двух столиц» уточнили, что возгорание произошло на 664-м километре платной автодороги. Пожарные, к счастью, оперативно ликвидировали огонь.